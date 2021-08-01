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XXXII летние Олимпийские игры

Получившая травму Клишина сможет поехать в поликлинику только после проверки на допинг

Третью попытку в соревнованиях по прыжкам в длину спортсменка не смогла выполнить из-за травмы - во время разбега она повредила заднюю поверхность правого бедра
Дарья Клишина AP/Matthias Schrader
Описание
Дарья Клишина
© AP/Matthias Schrader

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая травму ноги в квалификации на Олимпийских играх в Токио, сможет отправиться на врачебный осмотр в поликлинику только после того, как пройдет процедуру допинг-контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы - спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

"Дарью Клишину из сектора прыжков в длину на коляске отвезли в медицинский центр на стадионе и сделали перевязку на ногу, - сказал представитель ВФЛА. - Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно дойти до транспорта, который бы отвез ее в поликлинику Олимпийской деревни. В медцентр к Дарье пришел офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы".

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

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