{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Ризаев стал шестым в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде

Победу одержал австралиец Логан Мартин, второе место занял венесуэлец Даниэль Дерс, третье - британец Деклан Брукс
Ирек Ризаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ирек Ризаев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский райдер Ирек Ризаев занял шестое место в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпийских играх в Токио.

На эту тему
Россиянка Посадских стала девятой в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде
Россиянка Посадских стала девятой в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде

Результат лучшей попытки 23-летнего россиянина составил 82,40 балла. Победу одержал австралиец Логан Мартин (93,30 балла), второе место занял венесуэлец Даниэль Дерс (92,05), третье - британец Деклан Брукс (90,80). Ранее россиянка Елизавета Посадских в соревнованиях по BMX-фристайлу у женщин стала девятой, не сумев завершить последнюю попытку из-за падения.

BMX - разновидность велосипеда, предназначенного для трюков. Соревнования по BMX-фристайлу дебютировали на Олимпиаде в Токио и проходили в дисциплине "парк". Спортсмены выполняли трюки на специально построенном велодроме, на выступления им отводилось по 60 секунд.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай22131247
2США19201352
3Япония175830
4Австралия1331430
5Россия11151137
6Великобритания9101231
7Южная Корея54716
8Франция410620
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43411
11Германия341118
12Канада34613
13Швейцария33511
14Чехия3317
15Хорватия3126
16Италия281525
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1359
22Грузия1315
23Румыния1304
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
25Швеция1203
28Австрия1135
29Сербия1124
30Ямайка1113
31Тунис1102
31Норвегия1102
31Словакия1102
31Польша1102
35Турция1023
36Эстония1012
36Узбекистан1012
36Ирландия1012
36Фиджи1012
40Иран1001
40Таиланд1001
40Эквадор1001
40Филиппины1001
40Бермудские острова1001
40Латвия1001
40Греция1001
40Эфиопия1001
40Белоруссия1001
40Катар1001
50Венесуэла0303
51Колумбия0213
52Доминиканская республика0202
53Украина0156
54Дания0123
54Монголия0123
54Индонезия0123
57Бельгия0112
57Куба0112
57Уганда0112
57Сан-Марино0112
61Болгария0101
61Индия0101
61Туркмения0101
61Иордания0101
61Северная Македония0101
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Когуашвили прокомментировал незасчитанные баллы борца Емелина в первой схватке на Играх
Емелин победил египтянина Хейтема Махмуда в схватке в весовой категории до 60 кг со счетом 7:6
Когуашвили прокомментировал незасчитанные баллы борца Емелина в первой схватке на Играх
Читать полностью