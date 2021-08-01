Россиянин Ризаев стал шестым в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский райдер Ирек Ризаев занял шестое место в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпийских играх в Токио.

Россиянка Посадских стала девятой в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде

Результат лучшей попытки 23-летнего россиянина составил 82,40 балла. Победу одержал австралиец Логан Мартин (93,30 балла), второе место занял венесуэлец Даниэль Дерс (92,05), третье - британец Деклан Брукс (90,80). Ранее россиянка Елизавета Посадских в соревнованиях по BMX-фристайлу у женщин стала девятой, не сумев завершить последнюю попытку из-за падения.

BMX - разновидность велосипеда, предназначенного для трюков. Соревнования по BMX-фристайлу дебютировали на Олимпиаде в Токио и проходили в дисциплине "парк". Спортсмены выполняли трюки на специально построенном велодроме, на выступления им отводилось по 60 секунд.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.