Тренер сборной России по плаванию и Губерниев повздорили после олимпийского турнира

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик и комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев повздорили после завершения олимпийского турнира пловцов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Турнир пловцов завершился в воскресенье. Россияне завоевали два золота, обе высшие награды принес в плавании на спине на 100 и 200 метров Евгений Рылов. Еще две награды на счету Климента Колесникова. В процессе общения Чепика с журналистами тренер и комментатор не сошлись в оценке выступления российских пловцов на Олимпиаде. Разговор шел на повышенных тонах.

"Если вы переживаете за команду, то прекратите такие вещи говорить в эфире", - сказал Чепик. "Если бы я сказал все, что думаю, мы бы здесь не сидели. Я вас берегу", - ответил ему Губерниев, который считает, что у российской команды был потенциал повторить результат Игр 1992 года в Барселоне - четыре золотых, по две серебряных и бронзовых награды.

"Команда выступила успешно, по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас вы заткнули дырки двумя людьми - Рыловым и Колесниковым. Вы с этой командой проиграли все, что можно", - заявил он.

Тренер высказал претензию по качеству комментария Губерниевым плавания. "Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете", - сказал он. "Я не звукорежиссер, и вы несете ответственность за результат. Не рассказывайте тут сказки", - ответил комментатор.