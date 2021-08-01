{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Тренер сборной заявил, что критика Губерниева провоцирует блогеров угрожать пловцам

Сергей Чепик и Дмитрий Губерниев повздорили после завершения олимпийского турнира пловцов, так как в процессе общения тренера с журналистами он не сошелся с комментатором в оценке выступления россиян на Олимпиаде
Сергей Чепик Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Сергей Чепик
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Блогеры подхватывают разговоры и критику комментатора телеканала "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева, после чего пишут угрозы российским спортсменам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

На эту тему
Тренер сборной России по плаванию и Губерниев повздорили после олимпийского турнира
Тренер сборной России по плаванию и Губерниев повздорили после олимпийского турнира

Чепик и Губерниев повздорили после завершения олимпийского турнира пловцов, так как в процессе общения Чепика с журналистами он не сошелся с комментатором в оценке выступления россиян на Олимпиаде. Разговор прошел на повышенных тонах.

"Вот эти разговоры Дмитрия в эфире подхватывают блогеры, которые потом угрожают спортсменам и пишут всякие гадости", - сказал Чепик уже после того, как Губерниев ушел.

Турнир пловцов завершился в воскресенье. Две медали высшей пробы команде принес Евгений Рылов (100 и 200 метров на спине). Серебряная и бронзовая награды в активе Колесникова (100 метров на спине и 100 метров вольным стилем). Еще одну серебряную медаль российские пловцы завоевали в эстафете 4х200 метров, в составе команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Французский боксер Алиев может быть дисквалифицирован за поведение на Олимпиаде
Спортсмен после поражения от британца Фрэйзера Кларка оскорблял судей и отказывался уходить с ринга
Читать полностью