Тренер сборной заявил, что критика Губерниева провоцирует блогеров угрожать пловцам

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Блогеры подхватывают разговоры и критику комментатора телеканала "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева, после чего пишут угрозы российским спортсменам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

Чепик и Губерниев повздорили после завершения олимпийского турнира пловцов, так как в процессе общения Чепика с журналистами он не сошелся с комментатором в оценке выступления россиян на Олимпиаде. Разговор прошел на повышенных тонах.

"Вот эти разговоры Дмитрия в эфире подхватывают блогеры, которые потом угрожают спортсменам и пишут всякие гадости", - сказал Чепик уже после того, как Губерниев ушел.

Турнир пловцов завершился в воскресенье. Две медали высшей пробы команде принес Евгений Рылов (100 и 200 метров на спине). Серебряная и бронзовая награды в активе Колесникова (100 метров на спине и 100 метров вольным стилем). Еще одну серебряную медаль российские пловцы завоевали в эстафете 4х200 метров, в составе команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.