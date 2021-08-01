{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры
Обновлено 

Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады

В полуфинальном поединке спортсмен уступил британцу Бенджамину Уиттакеру
Имам Хатаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Имам Хатаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Имам Хатаев проиграл представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру в полуфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 кг.

Встреча завершилась поражением 26-летнего россиянина раздельным решением судей (1:4). Финал в весовой категории до 81 кг у мужчин состоится 4 августа.

В первом круге Хатаев одолел марокканца Ассагира Мохамеда, затем оказался сильнее представителя Казахстана Бекзада Нурдаулетова, в поединке с которым получил сильное рассечение головы. В четвертьфинале российский боксер победил нокаутом представителя Испании Газимагомеда Джалилова.

Хатаеву 26 лет, он является двукратным чемпионом России (2019, 2020).

Поединки за третье место регламентом не предусмотрены, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр. Всего в боксе на Олимпиаде будет разыграно 13 комплектов медалей - восемь у мужчин и пять у женщин. Финал в весовой категории до 81 кг у мужчин состоится 4 августа.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, завоевавшая 22 золотые, 13 серебряные и 12 бронзовых наград. Второй идет команда США (19-20-13), третьей - команда Японии (17-5-8). Сборная России располагается на пятой строчке, имея в активе 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей. Олимпийские игры завершатся 8 августа. 

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай22131247
2США19201352
3Япония175830
4Австралия1331430
5Россия11151238
6Великобритания9101231
7Южная Корея54716
8Франция410620
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43411
11Германия341118
12Канада34613
13Швейцария33511
14Чехия3317
15Хорватия3126
16Италия281525
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1359
22Грузия1315
23Румыния1304
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
25Швеция1203
28Австрия1135
29Сербия1124
30Ямайка1113
31Тунис1102
31Норвегия1102
31Словакия1102
31Польша1102
35Турция1023
35Ирландия1023
37Эстония1012
37Узбекистан1012
37Фиджи1012
37Иран1001
37Таиланд1001
37Эквадор1001
37Филиппины1001
37Бермудские острова1001
37Латвия1001
37Греция1001
37Эфиопия1001
37Белоруссия1001
37Катар1001
50Венесуэла0303
51Колумбия0213
52Доминиканская республика0202
53Украина0156
54Дания0123
54Монголия0123
54Индонезия0123
57Бельгия0112
57Куба0112
57Уганда0112
57Сан-Марино0112
61Болгария0101
61Индия0101
61Туркмения0101
61Иордания0101
61Северная Македония0101
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Французский боксер Алиев может быть дисквалифицирован за поведение на Олимпиаде
Спортсмен после поражения от британца Фрэйзера Кларка оскорблял судей и отказывался уходить с ринга
Читать полностью