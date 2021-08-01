Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Имам Хатаев проиграл представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру в полуфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 кг.

Встреча завершилась поражением 26-летнего россиянина раздельным решением судей (1:4). Финал в весовой категории до 81 кг у мужчин состоится 4 августа.

В первом круге Хатаев одолел марокканца Ассагира Мохамеда, затем оказался сильнее представителя Казахстана Бекзада Нурдаулетова, в поединке с которым получил сильное рассечение головы. В четвертьфинале российский боксер победил нокаутом представителя Испании Газимагомеда Джалилова.

Хатаеву 26 лет, он является двукратным чемпионом России (2019, 2020).

Поединки за третье место регламентом не предусмотрены, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр. Всего в боксе на Олимпиаде будет разыграно 13 комплектов медалей - восемь у мужчин и пять у женщин. Финал в весовой категории до 81 кг у мужчин состоится 4 августа.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, завоевавшая 22 золотые, 13 серебряные и 12 бронзовых наград. Второй идет команда США (19-20-13), третьей - команда Японии (17-5-8). Сборная России располагается на пятой строчке, имея в активе 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей. Олимпийские игры завершатся 8 августа.