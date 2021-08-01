Боксерский турнир Олимпиады остановлен из-за нежелания Алиева покидать ринг

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Французский боксер Мурад Алиев отказался покидать ринг после поражения от британца Фрэйзера Кларка в четвертьфинале Олимпиады в весовой категории свыше 91 кг. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Алиев проиграл вследствие дисквалификации за удар головой, который, по мнению рефери, привел к рассечению у Кларка. Французский боксер после боя высказывал недовольство, ругался и показывал неприличные жесты.

Ранее бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг завоевал россиянин Имам Хатаев.

Алиеву 26 лет, он родился в Москве. В возрасте 6 лет он переехал во Францию, сборную которой представляет. Он является чемпионом Франции и серебряным призером Европейских игр в Минске.