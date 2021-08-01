Французский боксер Алиев может быть дисквалифицирован за поведение на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Французский боксер Мурад Алиев может быть дисквалифицирован за поведение и оскорбление судей после четвертьфинального боя на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщили организаторы боксерского турнира.

Алиев после поражения от британца Фрэйзера Кларка оскорблял судей и отказывался уходить с ринга. Рефери присудил Алиеву поражение дисквалификацией после удара головой.

"Мурад Алиев может быть строго наказан, дисквалифицирован. Это определится позднее", - сказал собеседник агентства.

Алиеву 26 лет, он родился в Москве. В возрасте 6 лет переехал во Францию, сборную которой представляет. Он является чемпионом Франции и серебряным призером Европейских игр в Минске.