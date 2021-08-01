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XXXII летние Олимпийские игры

Боксер Алиев завершил забастовку, он не сможет оспорить результат четвертьфинала на Играх

Представитель Франции отказался покидать ринг после боя с британцем Фрейзером Кларком из-за несправедливой, по его мнению, дисквалификации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Французский боксер Мурад Алиев прекратил забастовку, которую начал из-за недовольства решением судей на Олимпиаде. Как рассказал спортсмен журналистам, он не сможет оспорить результат четвертьфинального боя.

Олимпийский турнир был приостановлен после того, как Алиев не согласился с решением судей засчитать ему поражение дисквалификацией в бою с британцем Фрейзером Кларком в категории свыше 91 кг и не захотел уходить с ринга.

"Я хотел бастовать, хотел оспорить результат, - сказал Алиев. - Я не бил соперника головой, не знаю, откуда рефери это взял. Но мы поняли, что не получится ничего оспорить. И я решил это (забастовку) закончить".

Алиеву 26 лет, он родился в Москве. В возрасте 6 лет он переехал во Францию, сборную которой представляет. Он является чемпионом Франции и серебряным призером Европейских игр в Минске.

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XXXII летние Олимпийские игры
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