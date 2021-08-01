Поздняков: в сборной России нет ни одного случая заражения коронавирусом на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Случаев заражения коронавирусом среди российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио не выявлено. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В настоящий момент мы пересекли экватор Олимпиады в Токио. Первый и самый главный итог - то, что в составе команды России нет ни одного инфицированного ковидом, - сказал Поздняков. - Для нас это особый предмет для гордости, в графе "положительно" у тестированных значится ноль, для нас это положительный результат. Это значит, что вся наша делегация, все наши спортсмены продолжают участие в Олимпиаде".

Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, составляет 264.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.