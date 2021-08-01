В МОК обсудят заявление главы USADA Тайгарта в адрес российского спорта

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит слова президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщил руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович.

В субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, назвавшего фарсом санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте никак не изменилась, а представители МОК и WADA "пускают пыль в глаза", заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из РФ общедоступными.

"Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые - в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мёрфи - прим. ТАСС). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно", - сказал Лалович.