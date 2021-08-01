Борзаковский надеется, что Клишина не получила серьезную травму на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский очень расстроен тем, что прыгунья в длину Дарья Клишина получила травму во время выступления в квалификации на Олимпиаде в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы - спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра. Клишина была направлена на медицинское обследование в поликлинику Олимпийской деревни.

"Я очень расстроен случившимся. Но это спорт, и от такого, к сожалению, никто не застрахован, - сказал Борзаковский. - Надеюсь, травма не столь серьезная. Скорейшего выздоровления Дарье".

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.