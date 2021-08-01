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XXXII летние Олимпийские игры

Борзаковский надеется, что Клишина не получила серьезную травму на Олимпиаде

Спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский
© Владимир Гердо/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский очень расстроен тем, что прыгунья в длину Дарья Клишина получила травму во время выступления в квалификации на Олимпиаде в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы - спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра. Клишина была направлена на медицинское обследование в поликлинику Олимпийской деревни.

"Я очень расстроен случившимся. Но это спорт, и от такого, к сожалению, никто не застрахован, - сказал Борзаковский. - Надеюсь, травма не столь серьезная. Скорейшего выздоровления Дарье".

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

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