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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков заявил, что оргкомитет Игр устранил все бытовые проблемы в Олимпийской деревне

Перед началом соревнований многие члены спортивных делегаций жаловались на неудовлетворительное состояние инфраструктуры

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Оргкомитет Игр в Токио устранил все бытовые проблемы, которые были в Олимпийской деревне. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Критика бытовых условий деревни звучала от спортсменов и тренеров различных делегаций перед началом Олимпиады в Токио.

"Как часто бывает на мероприятиях с большим количеством людей, сначала присутствуют огрехи, но они были исправлены. Оргкомитет делает все возможное, чтобы условия были хорошими, многое говорилось о кроватях, но никто с них не упал, ни под кем не сломалась", - сказал Поздняков.

"Кроме того, организаторы в Деревне поставили волонтеров, которые проводят ликбез, как кровать трансформируется, с плакатом, всеми доступными способами. Бытовые условия хорошие, все довольны. Сейчас идет пересменка, в этом плане я хотел бы отметить работу штаба в Деревне, главы миссии", - добавил он.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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