Китаянка Ши Тинмао выиграла золото Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Китаянка Ши Тинмао завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

Китайская спортсменка набрала 383,50 балла. Серебро завоевала китаянка Ван Хань (348,75), бронзу - американка Криста Палмер (343,75).

Россиянка Мария Полякова заняла десятое место в финале, набрав 284,05 балла.

Ши Тинмао 29 лет, она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Также китаянка является восьмикратной чемпионкой мира, дважды побеждала на Кубке мира и пять раз на Азиатских играх.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 23 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте идет команда США (19-20-14), третьи - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-12).