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XXXII летние Олимпийские игры

Китаянка Ши Тинмао выиграла золото Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Серебро досталось ее соотечественнице, бронзу получила представительница США

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Китаянка Ши Тинмао завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

Китайская спортсменка набрала 383,50 балла. Серебро завоевала китаянка Ван Хань (348,75), бронзу - американка Криста Палмер (343,75).

Россиянка Мария Полякова заняла десятое место в финале, набрав 284,05 балла.

Ши Тинмао 29 лет, она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Также китаянка является восьмикратной чемпионкой мира, дважды побеждала на Кубке мира и пять раз на Азиатских играх.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 23 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте идет команда США (19-20-14), третьи - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-12).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141249
2США19201453
3Япония175830
4Австралия1431431
5Россия11151238
6Великобритания9101231
7Южная Корея54716
8Франция410620
9Нидерланды47617
10Новая Зеландия43411
11Германия341118
12Канада34613
13Швейцария33511
14Чехия3317
15Хорватия3227
16Италия281525
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1359
22Грузия1315
23Румыния1304
24Швеция1304
25Испания1225
26ЮАР1203
26Гонконг1203
28Австрия1135
29Сербия1124
29Дания1124
31Ямайка1113
31Норвегия1113
32Тунис1102
32Словакия1102
32Польша1102
35Турция1023
35Ирландия1023
37Эстония1012
37Узбекистан1012
37Фиджи1012
37Иран1001
37Таиланд1001
37Эквадор1001
37Филиппины1001
37Бермудские острова1001
37Латвия1001
37Греция1001
37Эфиопия1001
37Белоруссия1001
37Катар1001
50Венесуэла0303
51Колумбия0213
52Доминиканская республика0202
53Украина0156
54Монголия0123
54Индонезия0123
57Бельгия0112
57Куба0112
57Уганда0112
57Сан-Марино0112
61Болгария0101
61Индия0101
61Туркмения0101
61Иордания0101
61Северная Македония0101
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

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