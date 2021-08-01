Чешские теннисистки Синякова и Крейчикова выиграли золото Олимпийских игр в парном разряде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Чешские спортсменки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова обыграли представительниц Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич в финальном матче теннисного турнира в парном разряде на Олимпийских играх в Токио.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу чешских теннисисток, которые на турнире имели первый номер посева. Обладательницами бронзовых наград стали бразильянки Луиза Стефани и Лаура Пигосси, в матче за третье место победившие россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину.

Синяковой 25 лет, она занимает 57-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и третье - в парном. Он является обладательницей 11 титулов под эгидой организации в парном разряде и двух - в одиночном. В 2018 году в паре с Крейчиковой стала победительницей Уимблдона. Крейчиковой 25 лет, в мировом одиночном рейтинге она идет на 11-м месте и на втором - в парном. На ее счету три победы на турнирах WTA в одиночном разряде и девять - в парном.

Синякова и Крейчикова завоевали первую в истории олимпийскую золотую медаль для сборной Чехии в теннисе. Ранее чешские теннисисты завоевали три серебряные и четыре бронзовые награды в теннисных турнирах на Олимпийских играх. На счету сборной Чехословакии одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды в теннисе, единственное золото в истории Чехословакии завоевал Милослав Мечирж, выигравший индивидуальный турнир на Играх в Сеуле в 1988 году.

Сборная Чехии занимает 11-е место в медальном зачете. В активе команды четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая награда. На первой строчке в медальном зачете идет команда Китая (23 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей), на второй - американцы (20-20-14), на третьей - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-12).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.