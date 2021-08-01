Чешские теннисистки Синякова и Крейчикова выиграли золото Олимпийских игр в парном разряде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Чешские спортсменки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова обыграли представительниц Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич в финальном матче теннисного турнира в парном разряде на Олимпийских играх в Токио.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу чешских теннисисток, которые на турнире имели первый номер посева. Обладательницами бронзовых наград стали бразильянки Луиза Стефани и Лаура Пигосси, в матче за третье место победившие россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину.
Синяковой 25 лет, она занимает 57-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и третье - в парном. Он является обладательницей 11 титулов под эгидой организации в парном разряде и двух - в одиночном. В 2018 году в паре с Крейчиковой стала победительницей Уимблдона. Крейчиковой 25 лет, в мировом одиночном рейтинге она идет на 11-м месте и на втором - в парном. На ее счету три победы на турнирах WTA в одиночном разряде и девять - в парном.
Синякова и Крейчикова завоевали первую в истории олимпийскую золотую медаль для сборной Чехии в теннисе. Ранее чешские теннисисты завоевали три серебряные и четыре бронзовые награды в теннисных турнирах на Олимпийских играх. На счету сборной Чехословакии одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды в теннисе, единственное золото в истории Чехословакии завоевал Милослав Мечирж, выигравший индивидуальный турнир на Играх в Сеуле в 1988 году.
Сборная Чехии занимает 11-е место в медальном зачете. В активе команды четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая награда. На первой строчке в медальном зачете идет команда Китая (23 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей), на второй - американцы (20-20-14), на третьей - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-12).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|23
|14
|12
|49
|2
|США
|20
|20
|14
|54
|3
|Япония
|17
|5
|8
|30
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|11
|15
|12
|38
|6
|Великобритания
|9
|10
|12
|31
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|10
|6
|20
|9
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|11
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|12
|Германия
|3
|4
|11
|18
|13
|Канада
|3
|4
|6
|13
|14
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|15
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|16
|Италия
|2
|8
|15
|25
|17
|Тайвань
|2
|2
|3
|7
|18
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|19
|Словения
|2
|1
|1
|4
|20
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Бразилия
|1
|3
|5
|9
|22
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|23
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|25
|Испания
|1
|2
|2
|5
|26
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|26
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|29
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|30
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|Дания
|1
|1
|2
|4
|32
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|32
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|34
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|34
|Польша
|1
|1
|0
|2
|36
|Турция
|1
|0
|2
|3
|36
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|38
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|38
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|38
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|41
|Иран
|1
|0
|0
|1
|41
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|41
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|41
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|41
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|41
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|41
|Греция
|1
|0
|0
|1
|41
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|41
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|41
|Катар
|1
|0
|0
|1
|51
|Венесуэла
|0
|3
|0
|3
|52
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|53
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|54
|Украина
|0
|1
|5
|6
|55
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|55
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|57
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|57
|Куба
|0
|1
|1
|2
|57
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|57
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|61
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|61
|Индия
|0
|1
|0
|1
|61
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|61
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|61
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|66
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|67
|Египет
|0
|0
|2
|2
|67
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|70
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|70
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|70
|Малайзия
|0
|0
|1
|1