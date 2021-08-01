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XXXII летние Олимпийские игры

Чешские теннисистки Синякова и Крейчикова выиграли золото Олимпийских игр в парном разряде

В финальном матче спортсменки победили представительниц Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич
Барбора Крейчикова и Катерина Синякова EPA-EFE/MAST IRHAM
Описание
Барбора Крейчикова и Катерина Синякова
© EPA-EFE/MAST IRHAM

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Чешские спортсменки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова обыграли представительниц Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич в финальном матче теннисного турнира в парном разряде на Олимпийских играх в Токио.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу чешских теннисисток, которые на турнире имели первый номер посева. Обладательницами бронзовых наград стали бразильянки Луиза Стефани и Лаура Пигосси, в матче за третье место победившие россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину.

Синяковой 25 лет, она занимает 57-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и третье - в парном. Он является обладательницей 11 титулов под эгидой организации в парном разряде и двух - в одиночном. В 2018 году в паре с Крейчиковой стала победительницей Уимблдона. Крейчиковой 25 лет, в мировом одиночном рейтинге она идет на 11-м месте и на втором - в парном. На ее счету три победы на турнирах WTA в одиночном разряде и девять - в парном.

Синякова и Крейчикова завоевали первую в истории олимпийскую золотую медаль для сборной Чехии в теннисе. Ранее чешские теннисисты завоевали три серебряные и четыре бронзовые награды в теннисных турнирах на Олимпийских играх. На счету сборной Чехословакии одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды в теннисе, единственное золото в истории Чехословакии завоевал Милослав Мечирж, выигравший индивидуальный турнир на Играх в Сеуле в 1988 году.

Сборная Чехии занимает 11-е место в медальном зачете. В активе команды четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая награда. На первой строчке в медальном зачете идет команда Китая (23 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей), на второй - американцы (20-20-14), на третьей - японцы (17-5-8). Российские спортсмены занимают пятое место (11-15-12).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141249
2США20201454
3Япония175830
4Австралия1431431
5Россия11151238
6Великобритания9101231
7Южная Корея54716
8Франция410620
9Нидерланды47617
10Новая Зеландия43411
11Чехия4318
12Германия341118
13Канада34613
14Швейцария34512
15Хорватия3227
16Италия281525
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1359
22Грузия1315
23Румыния1304
24Швеция1304
25Испания1225
26ЮАР1203
26Гонконг1203
26Словакия1203
29Австрия1135
30Сербия1124
30Дания1124
32Ямайка1113
32Норвегия1113
34Тунис1102
34Польша1102
36Турция1023
36Ирландия1023
38Эстония1012
38Узбекистан1012
38Фиджи1012
41Иран1001
41Таиланд1001
41Эквадор1001
41Филиппины1001
41Бермудские острова1001
41Латвия1001
41Греция1001
41Эфиопия1001
41Белоруссия1001
41Катар1001
51Венесуэла0303
52Колумбия0213
53Доминиканская республика0202
54Украина0156
55Монголия0123
55Индонезия0123
57Бельгия0112
57Куба0112
57Уганда0112
57Сан-Марино0112
61Болгария0101
61Индия0101
61Туркмения0101
61Иордания0101
61Северная Македония0101
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

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