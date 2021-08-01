Привалова назвала трагедией невыход легкоатлетки Клишиной в финал олимпийского турнира

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина пережила огромный психологический удар, не сумев из-за травмы отобраться в финал Олимпийских игр. Такое мнение высказала ТАСС исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы, спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

"Мне очень грустно от того, что произошло с Дашей. Человек ехал показать на Олимпийских играх хороший результат, поэтому для Клишиной сегодня случилась настоящая трагедия. Понятно, что мы сами это все переживем, но на месте Даши сейчас, наверное, никто не захотел бы оказаться. Буду надеяться, что с этим всем как-то справится, но все равно, заноза от этой олимпийской драмы останется в ее сердце навсегда", - сказала Привалова.

"Я не хочу оценивать то, что сейчас пишут критики Даши про нее в социальных сетях. Сейчас это обычное дело, всех переполняют эмоции, и никто не может им ничего запретить. Но я хочу подчеркнуть, что ни один спортсмен высокого класса не поедет на Олимпиаду только для того, чтобы покрасоваться, я по себе знаю. Неудача на Играх является серьезным ударом по имиджу", - подчеркнула глава ВФЛА, выигравшая на Играх-2000 золото в беге на 400 метров с барьерами.

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.