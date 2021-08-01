У легкоатлетки Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Медицинский осмотр получившей травму российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной выявил подозрение на надрыв задней поверхности бедра. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.

В воскресенье Клишина в двух первых попытках квалификации на Играх в Токио сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы - спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

"Дашу осмотрели наши врачи, - сказала Глущенко. - Подозрение на надрыв задней поверхности бедра, дальше будут делать МРТ в клинике Олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях".

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.