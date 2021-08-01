Путин направил приветствие участникам соревнований по триатлону Ironman

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам международных соревнований по триатлону Ironman, которые впервые проходят в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Мы по праву гордимся яркими победами и рекордами наших атлетов на крупных, авторитетных соревнованиях, активно развиваем спорт высших достижений и массовое физкультурное движение, деятельно участвуем в реализации международных проектов, направленных на популяризацию ценностей здорового образа жизни. И сегодня впервые в России проводится гонка Ironman, или "Железный человек", - отметил президент. - Символично, что так называют и победителей этого зрелищного, динамичного турнира, пройти который до конца под силу лишь самым быстрым, крепким и выносливым".

Глава государства выразил уверенность в том, что соревнования будут способствовать росту популярности триатлона в России.

Ironman 70.3 - серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. В России мероприятие состоится впервые при поддержке государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и "Лиги героев". Изначально его планировали провести в 2020 году, однако из-за эпидемиологической ситуации соревнования перенесли на 2021 год. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский ранее сообщал, что власти города согласовали с Роспотребнадзором проведение данного мероприятия, все его участники вакцинированы от коронавируса или предоставили отрицательный результат ПЦР-теста, однако из-за действующих в городе ограничений зрители не смогут посетить соревнования, желающие могут посмотреть трансляцию. ТАСС является информационным партнером мероприятия.