Бабаян: ЦСКА мог и обыграть "Локомотив", если бы игроки были хладнокровнее

"В первом тайме очень низко опустились. Конечно, это не было установкой, но так складывался матч. Не все получалось в плане контроля мяча, не хватало первой передачи после отбора в фазе переключения. Нам не удавалось быстро выходить в контратаки - отсюда и проблемы в первом тайме", - сказал Бабаян.

ЦСКА в субботу на "ВЭБ-Арене" со счетом 1:2 проиграл "Локомотиву". На гол полузащитника армейцев Кристияна Бистровича на 18-й минуте игры железнодорожники ответили точными ударами нападающего Федора Смолова и полузащитника Рифата Жемалетдинова на 22-й и 60-й минутах.

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. ЦСКА в проигранном матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива" мог добиться ничьи или победы, если бы футболисты были хладнокровнее. Такое мнение ТАСС высказал тренер армейцев Григорий Бабаян.

"Не скажу, что было много моментов у наших ворот, но оборонялись очень низко и сыграли довольно-таки компактно, - продолжил тренер ЦСКА. - У "Локомотива" были один-два момента, как и у нас, но в целом по владению соперник в процентном соотношении был намного лучше, хотя до опасных моментов дело не доходило. Во втором тайме с выходом на поле некоторых футболистов удалось изменить игру - уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось".

Также специалист, в зону ответственности которого входит работа на стандартных положениях, оценил этот компонент игры в матче против "Локомотива". "Что касается стандартных ситуаций, в первом пропущенном голе при угловом у наших ворот была недоработка двух футболистов (Кристиян Бистрович и Наир Тикнизян в этом эпизоде упустили Федора Смолова - прим. ТАСС), не сработала подстраховка. Что касается наших атакующих действий при стандартных ситуациях, были две-три хорошие подачи, где не удалось сыграть так, как нужно, и направить мяч туда, куда нужно; при некоторых стандартных ситуациях не было передач в ту зону, куда наигрывали - над этим еще нужно работать. Вопрос не в стандартах, а в целом в организации игры; нам очень много нужно работать над тем, что мы делаем, когда владеем мячом, как начинаем атаки, нужно прибавлять в переходных фазах", - отметил он.

ЦСКА наиграл как минимум на ничью

ЦСКА в субботу уступил "Локомотиву" по владению мячом (38% против 62% у железнодорожников), но превзошел соперника по ударам в направлении и створ ворот - 13:8 и 5:4 соответственно.

"В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата, - признал собеседник агентства. - Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация - такое бывает".

"На ничью точно наиграли! А на победу? Это сложный вопрос - забей свои моменты, можно было и выиграть. Но не забили, и, как итог, проиграли. Прошел второй тур, нужно дальше работать", - резюмировал Бабаян.

ЦСКА после поражения от "Локомотива" с тремя очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В третьем туре армейцы 8 августа на выезде сыграют с "Динамо", которое с шестью очками занимает третью строчку.