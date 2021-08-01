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XXXII летние Олимпийские игры

Глава МОК: спортсмены из России имеют полное право выступать на Олимпиаде в Токио

По словам Томаса Баха, российские спортсмены, выступающие в Токио, прошли все квалификации и тесты
Президент МОК Томас Бах Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент МОК Томас Бах
© Сергей Бобылев/ТАСС

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии команды из России на Олимпийских играх в Токио.

"Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение", - заявил Бах в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA. "Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", - заверил глава МОК.

Спортсмены из России в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями WADA на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

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Бах, ТомасXXXII летние Олимпийские игры
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