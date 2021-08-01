Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Шкуренев прилетели в Токио для участия в Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, обладатель золотой медали мирового первенства - 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и неоднократный призер чемпионатов Европы в десятиборье Илья Шкуренев прибыли в Токио для участия в Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщил тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

Спортсмены вместе со своими тренерами прилетели в Токио прямым рейсом из Москвы.

"Перелет прошел нормально, сейчас нам предстоит пройти карантинные и пограничные процедуры, а также получить багаж. После этого поедем заселяться в Олимпийскую деревню", - сказал Клевцов.

Квалификационный турнир в женских прыжках в высоту пройдет 5 августа, финал - 7 августа. Бегуны на 110 метров с барьерами начнут борьбу за медали 3 августа, финал запланирован на 5 августа. Десятиборцы разыграют олимпийские награды с 4 по 5 августа.