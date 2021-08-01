МОК не будет давать оценку высказываниям главы USADA в отношении России

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет давать оценку высказываниям генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта в отношении российского спорта. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.

"Этот вопрос нужно задавать Всемирному антидопинговому агентству [WADA]", - сказал собеседник агентства, отвечая на запрос ТАСС о том, будет ли МОК давать оценку высказываниям Тайгарта.

В субботу агентство Рейтер опубликовало открытое письмо Тайгарта, назвавшего фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте никак не изменилась, а представители МОК и WADA "пускают пыль в глаза", заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из РФ общедоступными.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.