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XXXII летние Олимпийские игры

Десятки японцев вышли на протест против Игр к арене, где в финале играет теннисист Хачанов

Толпа скандирует "Остановите Олимпиаду"
Карен Хачанов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Несколько десятков японцев вышли на протест против Олимпиады в Токио к теннисному парку, где в эти минуты проводится матч за золото между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Толпа скандирует "Остановите Олимпиаду". Крики протестующих слышны в том числе и на центральном корте арены, где проходит встреча. Сотрудники полиции наблюдают за происходящим и не вмешиваются. 

К концу первого сета акция закончилась.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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