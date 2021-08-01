Десятки японцев вышли на протест против Игр к арене, где в финале играет теннисист Хачанов

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Несколько десятков японцев вышли на протест против Олимпиады в Токио к теннисному парку, где в эти минуты проводится матч за золото между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Акция протеста перед мужским Финалом в теннисе. Человек 10, но с мегафонами pic.twitter.com/TfphoBXiS9— Andrey Kartashov (@LeDr0n) August 1, 2021
Толпа скандирует "Остановите Олимпиаду". Крики протестующих слышны в том числе и на центральном корте арены, где проходит встреча. Сотрудники полиции наблюдают за происходящим и не вмешиваются.
К концу первого сета акция закончилась.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.