Десятки японцев вышли на протест против Игр к арене, где в финале играет теннисист Хачанов

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Несколько десятков японцев вышли на протест против Олимпиады в Токио к теннисному парку, где в эти минуты проводится матч за золото между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.