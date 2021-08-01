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XXXII летние Олимпийские игры

В Госдуме призвали гендиректора USADA извиниться за оскорбление российских спортсменов

Трэвис Тайгарт назвал фарсом санкции WADA в отношении российского спорта

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт должен извиниться за резкое высказывание в отношении российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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В субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, назвавшего фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте никак не изменилась, а представители Международного олимпийского комитета и WADA "пускают пыль в глаза", заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из РФ общедоступными.

"Это продолжение истерии, мы этого Тайгарта слышали несколько лет назад, когда все начиналось, - сказал Свищев. - И сейчас как будто этот голос восстал из ада, он вероятно поднял хайп, который закрутили американские спортсмены. Но это с опозданием, ведь они уже извинились. Теперь извиниться придется Тайгарту, ведь это старая песня, в которой он обвиняет всех и вся, это давление на WADA".

"Хотелось бы ему напомнить, что надо сначала навести порядок у себя дома, - продолжил парламентарий. - Американцы всегда являлись лидерами в нарушениях антидопингового законодательства, к тому же им надо навести порядок с профессиональными лигами. Почему в профессиональном спорте можно то, что нельзя в любительских лигах, у них разрешены те препараты, которые запрещены WADA. А если Тайгарт решит разобраться, то ему быстро заткнут рот, поскольку там правят деньги".

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РоссияСвищёв, Дмитрий АлександровичXXXII летние Олимпийские игры
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