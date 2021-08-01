Гимнастка Ахаимова назвала открытым вопрос о завершении спортивной карьеры

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Обладательница золотой медали Олимпийских игр в Токио в командном многоборье гимнастка Лилия Ахаимова не исключила, что вскоре завершит свою спортивную карьеру. Об этом спортсменка заявила журналистам.

24-летняя Ахаимова 27 июля вместе с Ангелиной Мельниковой, Владиславой Уразовой и Викторией Листуновой выиграла золотые олимпийские медали в командном многоборье, а 1 августа заняла шестое место в финале опорного прыжка.

"Вопрос открытый, мне нужно над ним подумать", - ответила гимнастка на вопрос журналиста, собирается ли она уйти из спорта после Олимпиады.

Личный тренер Ахаимовой Вера Киряшова ранее сообщила ТАСС, что ее спортсменка на протяжении нескольких последних лет испытывает хронические проблемы с голеностопными суставами, что мешало ей полноценно тренироваться и выступать.

"Мне нужно посмотреть, как будет здоровье, как пойдет восстановление. Если буду чувствовать, что могу, то да", - продолжила спортсменка, комментируя свою возможность выступить на октябрьском чемпионате мира, который также пройдет в Японии.

В активе Ахаимовой есть также серебряные медали чемпионатов мира 2018 и 2019 годов в командном первенстве. В составе сборной России она выиграла золото чемпионата Европы - 2018 в Глазго.