{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Теннисист Хачанов заявил, что ему невыносимо терпеть негатив вокруг российских атлетов

Спортсмен выразил надежду, что вскоре информационный фон вокруг отечественного спорта изменится к лучшему
Карен Хачанов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Теннисист Карен Хачанов признался, что ему очень неприятно слышать негатив в адрес российских спортсменов. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В воскресенье Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном мужском разряде. В финальном матче Хачанов уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6.

"Я чистый спортсмен, и мне неприятно, что в других видах говорят про допинг у нас, - отметил Хачанов. - У меня лично был рекорд - сдал 36 или 38 допинг-проб в 2018 году. Я чист, и скрывать мне нечего".

"Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов, - это обидно. Но надеюсь, что скоро все поменяется, потому что это невыносимо", - добавил теннисист.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Матыцин: полуфинальный поединок боксера Замкового был полон красивой борьбы
В воскресенье спортсмен стал бронзовым призером Олимпиады в Токио
Матыцин: полуфинальный поединок боксера Замкового был полон красивой борьбы
Читать полностью