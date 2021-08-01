Теннисист Хачанов заявил, что ему невыносимо терпеть негатив вокруг российских атлетов

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Теннисист Карен Хачанов признался, что ему очень неприятно слышать негатив в адрес российских спортсменов. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В воскресенье Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном мужском разряде. В финальном матче Хачанов уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6.

"Я чистый спортсмен, и мне неприятно, что в других видах говорят про допинг у нас, - отметил Хачанов. - У меня лично был рекорд - сдал 36 или 38 допинг-проб в 2018 году. Я чист, и скрывать мне нечего".

"Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов, - это обидно. Но надеюсь, что скоро все поменяется, потому что это невыносимо", - добавил теннисист.