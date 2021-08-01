Гимнаст Белявский остался доволен выступлением на Олимпиаде в упражнениях на коне

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский, ставший в воскресенье четвертым в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио, остался доволен своим выступлением. Об этом он рассказал журналистам.

"Другим ребятам, которые выступали со мной в финале, не все удалось, а своим выступлением я полностью доволен, сделал хорошо, сделал все, что смог. И это оказалось четвертое место", - сказал спортсмен.

Белявский отметил, что база его упражнений на 0,2 балла ниже, чем у победителя и призеров. "Учитывая, что я попал в финал с восьмым результатом, я поднялся на четыре ступеньки. Если бы все ребята сделали свои комбинации, я бы там же (на восьмом месте) и остался", - добавил гимнаст.

Золото в упражнениях на коне выиграл британец Макс Уитлок (15,583 балла), второе место занял Ли Чикай из Тайваня (15,400), третье - японец Казума Кайя (14,900). Белявский набрал 14,833 балла.

Белявскому 29 лет, на Олимпиаде в Токио в составе российской сборной он стал победителем в командном многоборье. Также в его активе есть серебряная медаль Игр-2016 в командном первенстве и бронза тех же соревнований в упражнениях на брусьях.