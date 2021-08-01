Гимнастка Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в упражнениях на разновысоких брусьях

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в упражнения на разновысоких брусьях.

Российская спортсменка показала результат 14,833 балла. Золото выиграла представительница Бельгии Нина Дервал (15,200), бронзу - американка Суниса Ли (14,500). Россиянка Ангелина Мельникова заняла последнее, восьмое место (13,066).

Ильянковой 20 лет, она является чемпионкой мира (2019). 21-летняя Дервал по два раза выигрывала мировое первенство (2018, 2019) и чемпионат Европы (2017, 2018).

Сборная Бельгии завоевала первую в истории золотую медаль в спортивной гимнастике на Олимпийских играх. До этого в активе бельгийцев была одна серебряная и одна бронзовая награда. На Олимпиаде в Токио бельгийцы идут на 32-й строчке в медальном зачете, имея в своем активе по одному золоту, серебру и бронзе. На первом месте располагаются китайцы (23-14-13), на втором - американцы (20-21-16), на третьем - японцы (17-5-9), сборная России занимает пятое место (11-17-13).

Олимпиада завершится 8 августа.