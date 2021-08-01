Гимнастка Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в упражнениях на разновысоких брусьях

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в упражнения на разновысоких брусьях.
Российская спортсменка показала результат 14,833 балла. Золото выиграла представительница Бельгии Нина Дервал (15,200), бронзу - американка Суниса Ли (14,500). Россиянка Ангелина Мельникова заняла последнее, восьмое место (13,066).
Ильянковой 20 лет, она является чемпионкой мира (2019). 21-летняя Дервал по два раза выигрывала мировое первенство (2018, 2019) и чемпионат Европы (2017, 2018).
Сборная Бельгии завоевала первую в истории золотую медаль в спортивной гимнастике на Олимпийских играх. До этого в активе бельгийцев была одна серебряная и одна бронзовая награда. На Олимпиаде в Токио бельгийцы идут на 32-й строчке в медальном зачете, имея в своем активе по одному золоту, серебру и бронзе. На первом месте располагаются китайцы (23-14-13), на втором - американцы (20-21-16), на третьем - японцы (17-5-9), сборная России занимает пятое место (11-17-13).
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|23
|14
|13
|50
|2
|США
|20
|21
|16
|57
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|11
|17
|13
|41
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|8
|Франция
|4
|10
|6
|20
|9
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|10
|Германия
|4
|4
|11
|19
|11
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|12
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|13
|Канада
|3
|4
|6
|13
|14
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|15
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|16
|Италия
|2
|8
|15
|25
|17
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|18
|Тайвань
|2
|3
|4
|9
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|22
|Испания
|1
|3
|2
|6
|23
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|24
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|26
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|26
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|29
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|30
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|Дания
|1
|1
|2
|4
|32
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|32
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|32
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|35
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|35
|Польша
|1
|1
|0
|2
|37
|Турция
|1
|0
|2
|3
|37
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|37
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|40
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|40
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|40
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|43
|Иран
|1
|0
|0
|1
|43
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|43
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|43
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|43
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|43
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|43
|Греция
|1
|0
|0
|1
|43
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|43
|Катар
|1
|0
|0
|1
|53
|Венесуэла
|0
|3
|0
|3
|53
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|55
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|56
|Украина
|0
|1
|5
|6
|57
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|57
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|59
|Куба
|0
|1
|1
|2
|59
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|59
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|62
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|62
|Индия
|0
|1
|0
|1
|62
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|62
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|62
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|67
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|68
|Египет
|0
|0
|2
|2
|68
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|68
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|71
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|71
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|71
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|71
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|71
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|71
|Малайзия
|0
|0
|1
|1