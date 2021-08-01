{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Гимнастка Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в упражнениях на разновысоких брусьях

Российская спортсменка показала результат 14,833 балла
Анастасия Ильянкова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Ильянкова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в упражнения на разновысоких брусьях.

Российская спортсменка показала результат 14,833 балла. Золото выиграла представительница Бельгии Нина Дервал (15,200), бронзу - американка Суниса Ли (14,500). Россиянка Ангелина Мельникова заняла последнее, восьмое место (13,066).

Ильянковой 20 лет, она является чемпионкой мира (2019). 21-летняя Дервал по два раза выигрывала мировое первенство (2018, 2019) и чемпионат Европы (2017, 2018).

Сборная Бельгии завоевала первую в истории золотую медаль в спортивной гимнастике на Олимпийских играх. До этого в активе бельгийцев была одна серебряная и одна бронзовая награда. На Олимпиаде в Токио бельгийцы идут на 32-й строчке в медальном зачете, имея в своем активе по одному золоту, серебру и бронзе. На первом месте располагаются китайцы (23-14-13), на втором - американцы (20-21-16), на третьем - японцы (17-5-9), сборная России занимает пятое место (11-17-13).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141350
2США20211657
3Япония175931
4Австралия1431431
5Россия11171341
6Великобритания10101232
7Южная Корея54817
8Франция410620
9Нидерланды47617
10Германия441119
11Новая Зеландия43411
12Чехия4318
13Канада34613
14Швейцария34512
15Хорватия3227
16Италия281525
17Бразилия23510
18Тайвань2349
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
22Испания1326
23Грузия1315
24Румыния1304
24Швеция1304
26ЮАР1203
26Гонконг1203
26Словакия1203
29Австрия1135
30Сербия1124
30Дания1124
32Ямайка1113
32Норвегия1113
32Бельгия1113
35Тунис1102
35Польша1102
37Турция1023
37Ирландия1023
37Израиль1023
40Эстония1012
40Узбекистан1012
40Фиджи1012
43Иран1001
43Таиланд1001
43Эквадор1001
43Филиппины1001
43Бермудские острова1001
43Латвия1001
43Греция1001
43Эфиопия1001
43Белоруссия1001
43Катар1001
53Венесуэла0303
53Колумбия0213
55Доминиканская республика0202
56Украина0156
57Монголия0123
57Индонезия0123
59Куба0112
59Уганда0112
59Сан-Марино0112
62Болгария0101
62Индия0101
62Туркмения0101
62Иордания0101
62Северная Македония0101
67Казахстан0033
68Египет0022
68Мексика0022
68Азербайджан0022
71Аргентина0011
71Кувейт0011
71Кот-д'Ивуар0011
71Финляндия0011
71Португалия0011
71Малайзия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Таблица медалей Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов наград
Таблица медалей Олимпиады в Токио
Читать полностью