Пловец Данкан Скотт стал первым британцем, завоевавшим четыре медали на одной Олимпиаде

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Британский пловец Данкан Скотт стал первым спортсменом в истории Великобритании, завоевавшим четыре медали на одних Олимпийских играх. Достижение Скотта было отмечено в воскресенье на официальном сайте олимпийской сборной Великобритании.

"Имя Данкана Скотта войдет в историю. Совершенно феноменальный результат", - говорится в распространенном сообщении.

Всего в активе 24-летнего британца шесть наград Олимпийских игр - одна золотая и пять серебряных. Первое в карьере олимпийское золото Скотт разделил с партнерами по команде, победив в среду в эстафете 4x200 м вольным стилем. В той же дисциплине Скотт в 2016 году завоевал свою первую олимпийскую медаль в Рио-де-Жанейро. Пятую олимпийскую медаль в карьере (четвертую на Играх в Токио) Скотту принесла в воскресенье комбинированная эстафета 4x100 м. Британская четверка пловцов стала второй, уступив команде США (отставание 0,73 секунды), но установив европейский рекорд. Ранее Скотт завоевал еще две серебряные награды на дистанциях 200 м вольным стилем и 200 м комплексным плаванием.

"Все это пока не уложилось у меня в голове. Осознание пока не пришло, - заявил Скотт британским журналистам после воскресного заплыва. - После каждого выступления я пытался забыть о нем и сосредоточиться на следующем. Для меня было важно, чтобы разочарование или слишком сильное ожидание следующего заплыва не повлияло на результат".

В общей сложности британские пловцы принесли сборной на Играх в Токио восемь медалей - четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. Сборная Великобритании занимает шестое место в медальном зачете, завоевав 10 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (23-14-13), вторыми идут американцы (20-21-15), третьими - японцы (17-5-9).