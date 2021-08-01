Мустафина: российской гимнастке Ильянковой было сложно рассчитывать на олимпийское золото

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская гимнастка Анастасия Ильянкова хорошо выполнила почти всю программу в упражнениях на разновысоких брусьях на Олимпийских играх в Токио, но ей было сложно рассчитывать на золото. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка в этом виде программы Алия Мустафина.

20-летняя Ильянкова в воскресенье завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в упражнения на разновысоких брусьях. Она показала результат 14,833 балла. Первое место заняла представительница Бельгии Нина Дервал (15,200), третье - американка Суниса Ли (14,500).

"Ильянкова хорошо сделала практически всю свою программу, - сказала Мустафина. - Единственное - не соединила перелеты, но сильно это не повлияло на программу. На золото было сложно претендовать, потому что у Нины Дервал намного выше база. Но то, что она завоевала серебро, - это очень хорошо".

"Не могу сказать [чего не хватило Ильянковой в сравнении с моими программами]. Что в Лондоне, что в Рио были совершенно другие правила, поэтому сложно сравнивать", - отметила двукратная олимпийская чемпионка.

На вопрос о перспективах спортсменки, которая в 2019 году стала чемпионкой мира, собеседница агентства отметила, что предпочитает не заглядывать в будущее. "Как будет, так будет", - добавила Мустафина.