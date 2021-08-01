Белорусскую легкоатлетку Тимановскую отправляют из Токио домой по решению врачей

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб национальной команды Белоруссии по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м", - отмечается в сообщении.

Ранее представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой относительно действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. В настоящее время спортсменка находится в аэропорту Токио, ожидая вылета в Стамбул. Тимановская заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежище в Европе.