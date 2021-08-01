{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Белорусскую легкоатлетку Тимановскую отправляют из Токио домой по решению врачей

Ранее представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой относительно действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб национальной команды Белоруссии по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м", - отмечается в сообщении.

Ранее представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой относительно действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. В настоящее время спортсменка находится в аэропорту Токио, ожидая вылета в Стамбул. Тимановская заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежище в Европе.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Таблица медалей Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов наград
Таблица медалей Олимпиады в Токио
Читать полностью