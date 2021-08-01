Российские теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото Олимпиады в миксте

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в смешанном разряде.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева. Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде. Бронзовыми призерами стали австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс. Сербские теннисисты Новак Джокович и Нина Стоянович, которые должны были принять участие в матче за третье место, снялись с турнира.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде, проиграв в финале немцу Александру Звереву (3:6, 1:6). Павлюченкова завершила выступление в одиночном разряде на стадии четвертьфинала, Веснина проиграла в матче второго круга. Карацев в одиночном разряде уступил во втором круге, а Рублев не смог пройти дальше первого круга.
Павлюченковой 30 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021). Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала.
Весниной 35 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. Веснина занимает 303-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 56-е - в парном. 27-летний Карацев занимает 24-е место в мировом рейтинге. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.
Этот финал стал вторым в истории Олимпиад, в котором друг против друга сыграли представители России. На Играх 2008 года в Пекине в финале женского одиночного турнира россиянка Елена Дементьева обыграла соотечественницу Динару Сафину. Бронзовую медаль тогда завоевала еще одна российская теннисистка Вера Звонарева.
Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (23-14-13), вторыми идут американцы (20-21-16), третьими - японцы (17-5-9).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|23
|14
|13
|50
|2
|США
|20
|21
|16
|57
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|5
|10
|6
|21
|8
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|9
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|10
|Германия
|4
|4
|11
|19
|11
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|12
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|13
|Канада
|3
|4
|6
|13
|14
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|15
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|16
|Италия
|2
|8
|15
|25
|17
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|18
|Тайвань
|2
|3
|4
|9
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|22
|Испания
|1
|3
|2
|6
|23
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|24
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|26
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|26
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|29
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|30
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|Дания
|1
|1
|2
|4
|32
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|32
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|32
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|35
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|35
|Польша
|1
|1
|0
|2
|37
|Турция
|1
|0
|2
|3
|37
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|37
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|40
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|40
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|40
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|43
|Иран
|1
|0
|0
|1
|43
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|43
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|43
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|43
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|43
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|43
|Греция
|1
|0
|0
|1
|43
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|43
|Катар
|1
|0
|0
|1
|53
|Венесуэла
|0
|3
|0
|3
|53
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|55
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|56
|Украина
|0
|1
|5
|6
|57
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|57
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|59
|Куба
|0
|1
|1
|2
|59
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|59
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|59
|Индия
|0
|1
|1
|2
|63
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|63
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|63
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|63
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|67
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|68
|Египет
|0
|0
|2
|2
|68
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|68
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|71
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|71
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|71
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|71
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|71
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|71
|Малайзия
|0
|0
|1
|1