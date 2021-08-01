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XXXII летние Олимпийские игры

Российские теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото Олимпиады в миксте

В финале спортсмены победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в смешанном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева. Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде. Бронзовыми призерами стали австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс. Сербские теннисисты Новак Джокович и Нина Стоянович, которые должны были принять участие в матче за третье место, снялись с турнира.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде, проиграв в финале немцу Александру Звереву (3:6, 1:6). Павлюченкова завершила выступление в одиночном разряде на стадии четвертьфинала, Веснина проиграла в матче второго круга. Карацев в одиночном разряде уступил во втором круге, а Рублев не смог пройти дальше первого круга.

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Павлюченковой 30 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021). Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала.

Весниной 35 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. Веснина занимает 303-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 56-е - в парном. 27-летний Карацев занимает 24-е место в мировом рейтинге. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Этот финал стал вторым в истории Олимпиад, в котором друг против друга сыграли представители России. На Играх 2008 года в Пекине в финале женского одиночного турнира россиянка Елена Дементьева обыграла соотечественницу Динару Сафину. Бронзовую медаль тогда завоевала еще одна российская теннисистка Вера Звонарева.

Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (23-14-13), вторыми идут американцы (20-21-16), третьими - японцы (17-5-9).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141350
2США20211657
3Япония175931
4Австралия1431431
5Россия12191344
6Великобритания10101232
7Франция510621
8Южная Корея54817
9Нидерланды47617
10Германия441119
11Новая Зеландия43411
12Чехия4318
13Канада34613
14Швейцария34512
15Хорватия3227
16Италия281525
17Бразилия23510
18Тайвань2349
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
22Испания1326
23Грузия1315
24Румыния1304
24Швеция1304
26ЮАР1203
26Гонконг1203
26Словакия1203
29Австрия1135
30Сербия1124
30Дания1124
32Ямайка1113
32Норвегия1113
32Бельгия1113
35Тунис1102
35Польша1102
37Турция1023
37Ирландия1023
37Израиль1023
40Эстония1012
40Узбекистан1012
40Фиджи1012
43Иран1001
43Таиланд1001
43Эквадор1001
43Филиппины1001
43Бермудские острова1001
43Латвия1001
43Греция1001
43Эфиопия1001
43Белоруссия1001
43Катар1001
53Венесуэла0303
53Колумбия0213
55Доминиканская республика0202
56Украина0156
57Монголия0123
57Индонезия0123
59Куба0112
59Уганда0112
59Сан-Марино0112
59Индия0112
63Болгария0101
63Туркмения0101
63Иордания0101
63Северная Македония0101
67Казахстан0033
68Египет0022
68Мексика0022
68Азербайджан0022
71Аргентина0011
71Кувейт0011
71Кот-д'Ивуар0011
71Финляндия0011
71Португалия0011
71Малайзия0011

 

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