Российские теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото Олимпиады в миксте

Ранее российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде, проиграв в финале немцу Александру Звереву (3:6, 1:6). Павлюченкова завершила выступление в одиночном разряде на стадии четвертьфинала, Веснина проиграла в матче второго круга. Карацев в одиночном разряде уступил во втором круге, а Рублев не смог пройти дальше первого круга.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева. Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде. Бронзовыми призерами стали австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс. Сербские теннисисты Новак Джокович и Нина Стоянович, которые должны были принять участие в матче за третье место, снялись с турнира.

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в смешанном разряде.

Павлюченковой 30 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021). Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала.

Весниной 35 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. Веснина занимает 303-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 56-е - в парном. 27-летний Карацев занимает 24-е место в мировом рейтинге. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Этот финал стал вторым в истории Олимпиад, в котором друг против друга сыграли представители России. На Играх 2008 года в Пекине в финале женского одиночного турнира россиянка Елена Дементьева обыграла соотечественницу Динару Сафину. Бронзовую медаль тогда завоевала еще одна российская теннисистка Вера Звонарева.

Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (23-14-13), вторыми идут американцы (20-21-16), третьими - японцы (17-5-9).