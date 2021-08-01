Мельникова: эмоциональный спад стал причиной плохих результатов в личных видах

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Эмоциональный спад стал причиной не самых удачных результатов российской гимнастки Ангелины Мельниковой в соревнованиях в опорном прыжке и на разновысоких брусьях. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

В воскресенье Мельникова заняла последнее (восьмое) место в упражнениях на разновысоких брусьях и стала пятой в опорном прыжке. Ранее спортсменка в составе российской сборной стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье.

"Сегодня мой день прошёл очень плохо, не могу объяснить, что сказалось, - пояснила Мельникова. - Может быть, это эмоциональный спад, хотя физически тело было готово. Наверное, больше не выдержала эмоционально. Я довольна своим прыжком, что зашла в сложный прыжок и рада, что он у меня более-менее нормально получился".

"В брусьях не получилось начало второго элемента, он пошел изначально не так. Ошибка очень странная и естественно дальше все пошло кубарем", - добавила спортсменка.