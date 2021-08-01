Тренеры российских гимнасток рассчитывали на две медали Олимпиады в упражнениях на брусьях

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по спортивной гимнастике рассчитывал, что в олимпийском финале упражнений на брусьях медаль завоюет не только Анастасия Ильянкова, ставшая в итоге второй, но и Ангелина Мельникова. Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

Ильянкова показала результат 14,833 балла. Золото выиграла представительница Бельгии Нина Дервал (15,200), бронзу - американка Суниса Ли (14,500). Россиянка Ангелина Мельникова заняла последнее, восьмое место (13,066).

"В упражнениях на брусьях мы рассчитывали на две медали, но Мельникова ошиблась, ничего не поделаешь. Геле нужно очень хорошо собраться, чтобы завтра в вольных упражнениях бороться за медали. В этом виде, если честно, мы больше рассчитываем на Вику Листунову. У нее более артистичная и более сложная программа, надеемся, что ее оценят", - заметила Родионенко.

Лидер мужской команды Никита Нагорный в финале вольных упражнений во время исполнения сложного элемента после приземления вылетел с ковра. "С Никитой все нормально, бывает. Обидно за Давида, что совсем немного проиграл на коне японцу, который выступал у себя дома. Немного подтянули его, конечно. Но завтра у нас у мальчишек должно быть все нормально, Никиты прекрасный опорный прыжок, у Дениса Аблязина - кольца", - добавила тренер.

Белявский в упражнении на коне уступил японцу Казуме Кайе всего 0,066 балла и занял четвертое место (14,900).