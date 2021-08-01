Гимнастка Ильянкова заявила, что выиграла серебро Токио из-за желания быть не хуже других

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Успех своих подруг по сборной России, выигравших золото в командном многоборье, стимулировал гимнастку Анастасию Ильянкову также завоевать в Токио медаль Олимпиады. Об этом Ильянкова сообщила журналистам.

Серебряный призер Ильянкова показала результат 14,833 балла. Золото выиграла представительница Бельгии Нина Дервал (15,200), бронзу - американка Суниса Ли (14,500). Россиянка Ангелина Мельникова заняла последнее, восьмое место (13,066).

"На данный момент я просто счастлива, я очень довольна собой, - призналась Ильянкова. - На этой Олимпиаде я постоянно ждала. Первый день квалификации я ждала, когда все девочки выступят, потом я ждала целую неделю своего выступления, и сейчас я ждала шесть часов до выхода".

"Когда девочки вошли в номер с золотыми медалями, я тоже захотела себе медаль. У меня моментально поднялось настроение, и я сразу смотивировала себя сделать программу и получить медаль", - добавила гимнастка, не выступающая в гимнастическом многоборье.

Победителями командного турнира Олимпийских игр стали Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.