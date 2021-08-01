Поздняков: восемь медалей - это рекорд, но на Олимпиаде в Париже результат можно улучшить

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские фехтовальщики показали рекордный результат на Олимпийских играх в Токио, завоевав восемь наград, но на следующей Олимпиаде этот результат можно улучшить. Такое мнение журналистам высказал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В воскресенье российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. Россияне заняли первое место в медальном зачете в фехтовании, завоевав три золотые, четыре серебряные и бронзовую награды.

"Восемь медалей с фехтования никогда не привозили, это первое общекомандное место, великолепно! Рапиристы отлично выступили, завоевали серебро в такой серьезной компании. Из ребят только Тимур Сафин с олимпийским опытом, с таким составом конкурентов это отлично", - отметил Поздняков.

"В Париже? Поставлю ребятам задачу выиграть у французов. Думаю, в Париже можно улучшить результат, в фехтовании добавились медали, есть где улучшаться, совершенству нет предела, - добавил Поздняков. - Можно улучшить результат, почему нет - в фехтовании добавили два вида программы, у нас есть что улучшить - мужская и женская сабля остались без медалей".

Сборная России на данный момент завоевала 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград и занимает пятое место в медальном зачете.