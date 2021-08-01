Российские саблистки вернулись в Россию после выступления на Олимпиаде

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на саблях, которая завоевала золотые медали Олимпиады, прилетела в воскресенье в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В составе российской команды саблисток выступали Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная).

Команда прилетела в Москву, сделав пересадку во Владивостоке. В аэропорту спортсменов встретили несколько десятков болельщиков.

Помимо саблисток в Москву прибыли российские спортсменки по стрельбе из лука Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова, которые завоевали серебро в командных соревнованиях. Также вернулись члены сборной по прыжкам на батуте и женская команда по регби-7, которая заняла восьмое место в олимпийском турнире.

Олимпиада завершится 8 августа.