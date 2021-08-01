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XXXII летние Олимпийские игры

Рапирист Сафин считает, что в финале Олимпиады россиянам не хватило эмоций

В финале командных соревнований мужская сборная России завоевала серебряные медали

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио, возможно, столкнулась с нехваткой эмоций из-за напряженного полуфинала. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал член команды Тимур Сафин.

На пути к финалу российские рапиристы победили команды Гонконга (45:39, 1/4 финала) и США (45:41, 1/2 финала). В финале в воскресенье команда уступила французам со счетом 28:45. В состав сборной России, помимо Сафина, входят Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников.

"Каждый спортсмен хочет выиграть золото. Пытались показать характер в финале. Цели одни и те же. Бой был тяжелым, так как мы много эмоций отдали в полуфинале. Возможно, этого не хватило", - сказал Сафин.

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