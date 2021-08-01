Эквадорская штангистка Дахомес стала олимпийской чемпионкой в весе до 76 кг

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Эквадорская спортсменка Нейси Дахомес стала победительницей Олимпийских игр в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории до 76 кг.

Эквадорка в сумме показала результат 263 кг (рывок - 118 кг, толчок - 145 кг). Серебряная награда на счету американки Кэтрин Най (249; 111 + 138), третьей стала мексиканка Ареми Фуэнтес (245; 108 + 137). Дахомес завоевала первую в истории золотую медаль в тяжелой атлетике для сборной Эквадора.

Россиянки не принимали участия в этой дисциплине.

Дахомес 23 года, она имеет две бронзовые и одну серебряную награды чемпионата мира.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.