Семин: "Локомотив" и "Краснодар" при трансфере Крыховяка решали каждый свои задачи

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольные клубы "Локомотив" и "Краснодар", договариваясь о трансфере полузащитника Гжегожа Крыховяка, решали каждый свои задачи. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин, работавший с польским игроком с 2018 по 2020 год.

"Краснодар" 1 августа объявил о переходе 31-летнего поляка из "Локомотива".

"У "Локомотива" свои задачи, у "Краснодара" - свои. У меня нет мнения, потому что я не знаю ситуацию и не могу говорить", - сказал Семин.

"Я могу сказать только об игроке. Крыховяк - футболист высочайшего уровня, он на вершине нашей лиги. Это человек, который решает исходы матчей и в высшей степени профессионально относится к футболу. Он пример для нашей молодежи. У него такие физические данные, что, думаю, он может играть еще очень долго", - отметил бывший главный тренер железнодорожников.

Отвечая на вопрос, повезло ли с таким игроком главному тренеру "Краснодара" Виктору Гончаренко, собеседник агентства отметил, что говорить об этом можно будет позднее. "Желаю удачи Крыховяку. Мне было очень приятно и комфортно работать с ним", - резюмировал Семин.

В сезоне-2020/21 Крыховяк принял участие в 35 играх за "Локомотив" в разных турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. В составе железнодорожников он является двукратным обладателем Кубка России (2019, 2021), а также победителем Суперкубка России (2019).