Катарец Баршим и итальянец Тамбери разделили первое место в прыжках в высоту на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Катарский легкоатлет Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.
Катарец и итальянец преодолели планку на высоте 2,37 метра. Так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток, судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место. Бронзу с аналогичным результатом 2,37 м завоевал белорус Максим Недосеков, использовавший большее количество попыток. Россияне Михаил Акименко (2,33) и Илья Иванюк (2,30) заняли шестое и девятое место соответственно.
Баршиму 30 лет, он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и победителем Азиатских игр (2014). Также на счету катарского спортсмена серебро (2016) и бронза Олимпиады (2012). 29-летний Тамбери является чемпионом мира (2016) и Европы (2019) в помещении.
Сборная Катара занимает 43-е место в медальном зачете, завоевав две золотые медали, итальянцы идут на 16-м месте (2-8-15). На первом месте располагаются китайцы (23-14-13), на втором - американцы (20-21-16), на третьем - японцы (17-5-9), сборная России занимает пятое место (12-19-13).
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|23
|14
|13
|50
|2
|США
|20
|23
|16
|59
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|5
|10
|6
|21
|8
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|9
|Италия
|4
|8
|15
|27
|10
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
|Германия
|4
|4
|11
|19
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|18
|Тайвань
|2
|3
|4
|9
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Эквадор
|2
|0
|0
|2
|21
|Катар
|2
|0
|0
|2
|24
|Испания
|1
|3
|3
|7
|25
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|26
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|28
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|28
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|30
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|30
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|30
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|33
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|34
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|34
|Дания
|1
|1
|2
|4
|36
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|36
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|36
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|39
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|39
|Польша
|1
|1
|0
|2
|41
|Турция
|1
|0
|2
|3
|41
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|41
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|44
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|44
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|44
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|47
|Иран
|1
|0
|0
|1
|47
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|47
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|47
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|47
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|47
|Греция
|1
|0
|0
|1
|47
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|54
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|55
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|55
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|57
|Украина
|0
|1
|5
|6
|58
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|58
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|60
|Куба
|0
|1
|1
|2
|60
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|60
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|60
|Индия
|0
|1
|1
|2
|64
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|64
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|64
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|64
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|68
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|68
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|70
|Египет
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|72
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|72
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|72
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|72
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|72
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|72
|Малайзия
|0
|0
|1
|1