Катарец Баршим и итальянец Тамбери разделили первое место в прыжках в высоту на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Катарский легкоатлет Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Катарец и итальянец преодолели планку на высоте 2,37 метра. Так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток, судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место. Бронзу с аналогичным результатом 2,37 м завоевал белорус Максим Недосеков, использовавший большее количество попыток. Россияне Михаил Акименко (2,33) и Илья Иванюк (2,30) заняли шестое и девятое место соответственно.

Баршиму 30 лет, он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и победителем Азиатских игр (2014). Также на счету катарского спортсмена серебро (2016) и бронза Олимпиады (2012). 29-летний Тамбери является чемпионом мира (2016) и Европы (2019) в помещении.

Сборная Катара занимает 43-е место в медальном зачете, завоевав две золотые медали, итальянцы идут на 16-м месте (2-8-15). На первом месте располагаются китайцы (23-14-13), на втором - американцы (20-21-16), на третьем - японцы (17-5-9), сборная России занимает пятое место (12-19-13).

Олимпиада завершится 8 августа.