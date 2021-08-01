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XXXII летние Олимпийские игры

Катарец Баршим и итальянец Тамбери разделили первое место в прыжках в высоту на Олимпиаде

Бронза досталась белорусу Максиму Недосекову
Мутаз Баршим EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Мутаз Баршим
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Катарский легкоатлет Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Катарец и итальянец преодолели планку на высоте 2,37 метра. Так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток, судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место. Бронзу с аналогичным результатом 2,37 м завоевал белорус Максим Недосеков, использовавший большее количество попыток. Россияне Михаил Акименко (2,33) и Илья Иванюк (2,30) заняли шестое и девятое место соответственно.

Баршиму 30 лет, он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и победителем Азиатских игр (2014). Также на счету катарского спортсмена серебро (2016) и бронза Олимпиады (2012). 29-летний Тамбери является чемпионом мира (2016) и Европы (2019) в помещении.

Сборная Катара занимает 43-е место в медальном зачете, завоевав две золотые медали, итальянцы идут на 16-м месте (2-8-15). На первом месте располагаются китайцы (23-14-13), на втором - американцы (20-21-16), на третьем - японцы (17-5-9), сборная России занимает пятое место (12-19-13).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай23141350
2США20231659
3Япония175931
4Австралия1431431
5Россия12191344
6Великобритания10101232
7Франция510621
8Южная Корея54817
9Италия481527
10Нидерланды47617
11Германия441119
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Бразилия23510
18Тайвань2349
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
21Эквадор2002
21Катар2002
24Испания1337
25Грузия1315
26Румыния1304
28Швеция1304
28Венесуэла1304
30ЮАР1203
30Гонконг1203
30Словакия1203
33Австрия1135
34Сербия1124
34Дания1124
36Ямайка1113
36Норвегия1113
36Бельгия1113
39Тунис1102
39Польша1102
41Турция1023
41Ирландия1023
41Израиль1023
44Эстония1012
44Узбекистан1012
44Фиджи1012
47Иран1001
47Таиланд1001
47Филиппины1001
47Бермудские острова1001
47Латвия1001
47Греция1001
47Эфиопия1001
54Белоруссия1012
55Колумбия0213
55Доминиканская республика0202
57Украина0156
58Монголия0123
58Индонезия0123
60Куба0112
60Уганда0112
60Сан-Марино0112
60Индия0112
64Болгария0101
64Туркмения0101
64Иордания0101
64Северная Македония0101
68Казахстан0033
68Мексика0033
70Египет0022
70Азербайджан0022
72Аргентина0011
72Кувейт0011
72Кот-д'Ивуар0011
72Финляндия0011
72Португалия0112
72Малайзия0011

 

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