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XXXII летние Олимпийские игры

Сафин: российским рапиристам не хватило поддержки зрителей, чтобы переломить ход финала

Серебряный призер Олимпиады в Токио подчеркнул, что команда не намерена останавливаться на достигнутом результате

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Поддержки зрителей не хватило российским рапиристам, чтобы переломить ход неудачно сложившейся финальной встречи на Олимпийских играх с французами, как это случилось на Играх в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС рассказал серебряный призер Игр Тимур Сафин.

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Россияне в финале уступили французам со счетом 28:45. На Олимпиаде 2016 года сборная России, в которую входил Сафин, выиграла у французов в финале.

"Не хватало зрительской поддержки, которая была в Рио. Тогда нас бодрили, поддержали, и хватило сил, чтобы переломить матч, - сказал Сафин. - Здесь не было тех, кто мог бы зарядить эмоциями. Но мы на этом не будем останавливаться, чтобы показывать в дальнейшем хорошее фехтование".

Сборная России выиграла медальный зачет в фехтовании по итогам Олимпийских игр. Россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды. На втором месте французы, на третьем - команда Южной Кореи.

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XXXII летние Олимпийские игры
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