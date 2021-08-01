Грушина: российский рапирист Тимур Сафин "перегорел" во время 10-дневного карантина

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Серебряный призер олимпийских игр в Токио в составе команды по фехтованию на рапирах Тимур Сафин мог "перегореть" во время 10-дневного карантина перед стартом соревнований. Такое мнение высказала ТАСС его тренер Лира Грушина.

Российская команда в составе Кирилла и Антона Бородачевых, Владислава Мыльникова и Тимура Сафина в воскресенье в финале уступила французам со счетом 28:45. На пути к финалу россияне победили команды Гонконга (45:39) и США (45:41).

"Тимур 10 дней сидел в Деревне, ожидая старт соревнований. Я думаю, что где-то перегорел. Тяжело 10 дней без соревнований. Ты каждый день видишь соревнования, но в них не участвуешь. Это достаточно сложно", - рассказала Грушина.

При этом поражение в финале она объяснила недостаточной подготовкой к матчу в целом. "Американская команда была не слабее в полуфинале, - напомнила Грушина. - Там собрались и забрали встречу. Здесь встреча по другому складывалась. И сказать, что была равная борьба в финале - было бы неправдой". Сам Сафин ранее заявил журналистам, что слишком много эмоций отдал именно в полуфинале.

Российские рапиристы дважды становились олимпийскими чемпионами в командном первенстве (1996, 2016), на Играх в Рио-де-Жанейро в составе команды выступал Тимур Сафин. Также на счету мужской сборной России одна бронзовая медаль Игр (2004). Сафин - воспитанник уфимской спортивной школы №19 и республиканской школы-интерната спортивного профиля №5, трехкратный чемпион и призер Европы, призер чемпионата мира.