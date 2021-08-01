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Футбол в России

Геркус назвал большой удачей для "Краснодара" трансфер Крыховяка

Бывший президент "Локомотива" уверен в том, что полузащитник хорошо проявит себя в новом клубе
Илья Геркус Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Илья Геркус
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Переход полузащитника футбольного клуба "Локомотив" Гжегожа Крыховяка является большой удачей для "Краснодара". Такое мнение ТАСС высказал бывший президент и генеральный директор железнодорожников Илья Геркус, при котором польский игрок перешел в московскую команду.

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"Краснодар" приобрел классного игрока, это топ-уровень, - сказал Геркус. - Знающий наш чемпионат, прекрасно говорящий по русски, с гигантским международным опытом, лидер и настоящий профи. Большая удача - получить такого игрока. Уверен, он себя проявит блестяще".

В сезоне-2020/21 Крыховяк принял участие в 35 играх за "Локомотив" в разных турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. В составе железнодорожников он является двукратным обладателем Кубка России (2019, 2021), а также победителем Суперкубка России (2019).

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