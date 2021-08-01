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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисист Карацев по ошибке взял золотую медаль во время награждения на Олимпиаде

Спортсмен отметил, что перед матчем считал себя с Еленой Весниной фаворитами противостояния

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев по ошибке взял золотую медаль вместо серебряной во время церемонии награждения на Олимпиаде в Токио. Об этом он сообщил журналистам после церемонии.

"По ошибке взял медаль. Казалось, что мы фавориты, сыграли больше матчей, чем могли, в миксте. Но так сложилось", - сказал он.

В воскресенье российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в смешанном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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