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XXXII летние Олимпийские игры

Оргкомитет Олимпиады работает с МОК по ситуации с белорусской легкоатлеткой Тимановской

В организации заявили, что ждут дополнительных разъяснений по ситуации
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпийских игр в Токио проводит совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

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Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Планировалось, что Тимановская выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.

"Оргкомитет осведомлен об этих новостях, мы работаем с МОК, чтобы получить дополнительные разъяснения", - говорится в сообщении.

Ранее представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежище в Европе.

Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

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XXXII летние Олимпийские игры
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