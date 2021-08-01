Карлсен сыграл вничью с Дудой в первой партии 1/2 финала Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой в первой партии полуфинала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

В другом полуфинале играют россияне Сергей Карякин и Владимир Федосеев. Вторые партии 1/2 финала пройдут 2 августа.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист получат путевки на турнир претендентов.