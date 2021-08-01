Международная федерация легкой атлетики обеспокоена ситуацией с Тимановской

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обеспокоена ситуацией с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что Тимановская выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение и попросила помощи у Международного олимпийского комитета (МОК).

"Как вы знаете, спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, находятся под юрисдикцией Национальных олимпийских комитетов, поэтому МОК является главным в этом вопросе и, насколько нам известно, уже опубликовал заявление", - говорится в сообщении международной федерации.

"Поскольку Кристина Тимановская является одной из представительниц нашего вида спорта, мы, безусловно, обеспокоены и связались с Белорусской федерацией легкой атлетики, представители которой в настоящее время находится в Саппоро, чтобы спросить, можем ли мы что-нибудь сделать", - отметили в World Athletics.

Тимановская пропустила рейс, на котором должна была вылететь в Белоруссию.