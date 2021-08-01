Осипова рассказала, что надеется завоевать золото следующей Олимпиады в стрельбе из лука

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады в Токио в стрельбе из лука Елена Осипова надеется завоевать золотую медаль следующих Олимпийских игр. Об этом спортсменка рассказала ТАСС по прибытии в Москву из Токио.

Осипова завоевала серебро в личном турнире. Также спортсменка вместе со Светланой Гомбоевой и Ксенией Перовой стала второй в командных соревнованиях.

"Вернуться домой всегда приятно, долгие мучительные ожидания, но полет прошел хорошо, - сказала Осипова. - Мы рассчитывали на медали изначально, работали для этого, вот и получилось. Сейчас у меня в планах подготовка к чемпионату мира и финалу Кубка мира. Я надеюсь, конечно, на золото, но посмотрим, как судьба сложится, потому что у нас серьезные соперники, мы не одни к соревнованиям готовимся".

"Отдыха у нас нет, придерживаемся девиза "куй железо, пока горячо". Разумеется, хочу поучаствовать в следующей Олимпиаде и завоевать медаль, если я пройду отбор. Теперь хочется выиграть золото Олимпиады и в личном, и в командном турнирах. Надеюсь на золото следующей Олимпиады", - добавила спортсменка.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.