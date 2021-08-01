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Кубок мира по шахматам

Карякин сыграл вничью с Федосеевым в первой полуфинальной партии Кубка мира по шахматам

Вторая партия 1/2 финала пройдет 2 августа

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Владимиром Федосеевым в первой партии 1/2 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

В другом полуфинале встречаются норвежец Магнус Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, первая партия между шахматистами также завершилась вничью. Вторые партии 1/2 финала пройдут 2 августа.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист получат путевки на турнир претендентов.

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