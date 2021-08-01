Итальянец Джейкобс назвал невероятной победу на Олимпиаде в беге на 100 м

ТАСС, 1 августа. Итальянский легкоатлет Марсель Джейкобс назвал невероятной свою победу на Олимпийских играх в Токио в беге на 100 м. Комментарий спортсмена приводит "Матч ТВ".

Спортсмен преодолел дистанцию за 9,80 секунды. Второе место занял американец Фред Керли (9,84), третье - канадец Андре де Грасс (9,89).

"Безусловно, счастлив. Это что-то невероятное, я бы хотел поблагодарить итальянских болельщиков и всех, кто причастен к этому результату. Нужно четыре-пять дней, чтобы осознать, что произошло, и снова выступить уже в эстафете 4 100 м в составе сборной Италии", - сказал Джейкобс.

Джейкобсу 26 лет, он является чемпионом Европы в помещении 2021 года в беге на 60 м. Он стал первым итальянцем, завоевавшим золотую медаль в беге на 100 м на Олимпийских играх и первым европейским спортсменом с 1992 года, тогда первым стал британец Линфорд Кристи.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.